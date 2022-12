Die physische Auslieferung in Form von Kleinbarren ist bei 100 Gramm Gold oder einem Vielfachen davon innerhalb Deutschlands kostenfrei. Bei abweichenden Stückelungen fallen Form- und gegebenenfalls Lieferkosten an. Die Ausübung, d.h. die Beantragung der physischen Auslieferung in Form von Goldbarren, kann an jedem Handelstag erfolgen.

Für die Auslieferung muss ein Ausübungsantrag über die depotführende Bank bei der Zahlstelle eingerreicht werden. Dieser ist hier oder bei der Zahlstelle erhältlich. Die Emittentin veranlasst dann den Übertrag der Wertpapiere an die Zahlstelle und beauftragt einen Spezialisten mit der Auslieferung des Goldes an die vereinbarte Stelle.

Die Lieferung, die kostenfrei ist, erfolgt in Form des Basiswerts von 100-Gramm-Barren. Wird ein Lieferanspruch von einem Vielfachen von 100 Schuldverschreibungen gewünscht, so werden die Kleinbarren so gewählt, dass der Anleger normalerweise eine möglichst kleine Anzahl von Barren erhält (100g, 500g, 1kg) Kostenfrei ist der erste Auslieferungsversuch innerhalb Deutschlands.

Bei von 100g abweichenden Barrengrößen fallen Formkosten an (bei 222 Gramm sind es beispielsweise Formkosten für 22 Gramm) Die Lieferung bleibt kostenfrei. Bei Barren unter 100 Gramm kommen zu den Form- auch Lieferkosten hinzu.